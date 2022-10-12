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Общество

В Дедовичах «Судома» удваивает мощности по выпуску термодревесины

Лесозавод «Судома», расположенный в Псковской области, увеличивает мощности по выпуску термомодифицированных пиломатериалов до 1000 м³ в месяц. Это крупнейший объем производства такой продукции на территории России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках расширения цех по производству термомодифицированной продукции дооснащен новейшим высокотехнологичным российским оборудованием, которое позволяет изготавливать изделия для наружной и внутренней отделки помещений. Общая площадь цеха увеличилась на 510 м² и составляет 2806 м². На новом оборудовании производят основную номенклатуру термопродукции из хвойных и лиственных пород, в планах — производство новых позиций, которые пока находятся в разработке: клееные изделия из термодревесины, изделия для отделки интерьера, садовая мебель.

Производство термомодифицированных пиломатериалов — ключевое направление деятельности «Судомы», продукция ценится за долговечность и экологичность. Термообработка осуществляется в вакуумных камерах (ранее их было три, с расширением цеха стало семь), в которых древесина нагревается до температуры 150–220 °С. Древесина сушится до достижения влажности 4–5%. В процессе не используются химикаты — только вода, пар и высокая температура.

«Решение о расширении производства термопродукции обусловлено возрастающим спросом — интерес к термоматериалам проявляют азиатские страны, в России продукция также востребована и набирает все большую популярность. Удвоение мощностей позволит нам увеличить экспорт продукции на те рынки, где предприятие уже давно представлено, а также расширить сотрудничество с компаниями Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока», — отметил генеральный директор лесозавода «Судома» Василий Калиниченко.

Лесозавод «Судома» расположен в Дедовичском районе. Это экспортно ориентированное предприятие по производству материалов из древесины для строительной и мебельной отраслей, в том числе термообработанных, импрегнированных, строганых и брашированных пиломатериалов, а также топливных брикетов RUF. 90% продукции лесозавода «Судома» экспортируется. Мощность лесопиления: 150 тысяч кубометров в год. Лесозавод «Судома» входит в лесопромышленный комплекс SHELON.

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