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Общество

Более 90 псковичей вылечились от COVID-19 за сутки

91 человек вылечился от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии – 121 523. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.   

За весь период пандемии подтвердились 121 206 случаев заражения COVID-19, в том числе 82 человека пополнили статистику заболевших за минувшие сутки. Умерли 1924 пациента, один летальный исход зарегистрирован за прошедшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

Псков – 40616/27
Великие Луки – 18155/7
Бежаницкий район – 1586/0
Великолукский район – 2841/0
Гдовский район – 2227/2
Дедовичский район – 3063/4
Дновский район – 1001/0
Красногородский район – 1120/2
Куньинский район – 1052/4
Локнянский район – 1197/1
Невельский район – 5599/2
Новоржевский район – 1338/0
Новосокольнический район – 3293/0
Опочецкий район – 3808/2
Островский район – 6068/0
Палкинский район – 1256/0
Печорский район – 2934/3
Плюсский район – 1956/9
Порховский район – 4520/5
Псковский район – 9663/3
Пустошкинский район – 1562/0
Пушкиногорский район – 1775/6
Пыталовский район – 1916/1
Себежский район – 2985/2
Струго-Красненский район – 2102/2
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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