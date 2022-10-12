Более 90 псковичей вылечились от COVID-19 за сутки

14:49, 12 октября 2022, ПАИ

91 человек вылечился от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии – 121 523. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

За весь период пандемии подтвердились 121 206 случаев заражения COVID-19, в том числе 82 человека пополнили статистику заболевших за минувшие сутки. Умерли 1924 пациента, один летальный исход зарегистрирован за прошедшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40616/27

Великие Луки – 18155/7

Бежаницкий район – 1586/0

Великолукский район – 2841/0

Гдовский район – 2227/2

Дедовичский район – 3063/4

Дновский район – 1001/0

Красногородский район – 1120/2

Куньинский район – 1052/4

Локнянский район – 1197/1

Невельский район – 5599/2

Новоржевский район – 1338/0

Новосокольнический район – 3293/0

Опочецкий район – 3808/2

Островский район – 6068/0

Палкинский район – 1256/0

Печорский район – 2934/3

Плюсский район – 1956/9

Порховский район – 4520/5

Псковский район – 9663/3

Пустошкинский район – 1562/0

Пушкиногорский район – 1775/6

Пыталовский район – 1916/1

Себежский район – 2985/2

Струго-Красненский район – 2102/2

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.