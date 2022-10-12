Пропавшую летом девушку ищет полиция в Пскове

14:57, 12 октября 2022, ПАИ

В Пскове полиция продолжает искать пропавшую 16 июля горожанку Татьяну Горлачеву 1996 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы: на вид 26 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, глаза карие. Женщина была одета, предположительно, в майку, синие шорты, синие или черные тапки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Горлачевой, просят обращаться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).