Две улицы газифицировали в Пскове

14:59, 12 октября 2022, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» в рамках догазификации построили и ввели в эксплуатацию в областном центре газопровод протяженностью 1,3 километра. Возможность для газификации получили 17 домовладений на улице Отрадной и Отрадном проезде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».

«15 собственников домовладений уже подали заявки на подключение в рамках догазификации. Все они выполнены – газопроводы построены до границ земельных участков. Три домовладения уже пользуются природным газом, в остальных ведётся строительство внутренних сетей и монтаж внутридомового оборудования», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.