Псковская компания завершает обустройство дорог на площадке завода «Титан-Полимер»

17:47, 12 октября 2022, ПАИ

Больше 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обустраивает Псковская компания ООО «Спецдор 60» для завода «Титан-Полимер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Псковская компания ООО «Спецдор 60» занимается обустройством автомобильных проездов, парковочных площадок, тротуаров и отмостки на территории предприятия.

Общий объем работы только по дорожному покрытию составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время выполнено устройство основных и технологических дорог и дорожных проездов и площадок. Завершены подготовительные работы для укладки асфальтового покрытия дорожных проездов общезаводского хозяйства.

В дорожных работах на территории завода «Титан-Полимер» задействована еще одна псковская организация. ООО «Транссигнал» устанавливает 28 дорожных знаков и наносит горизонтальную дорожную разметку на стоянках для грузового и легкового автотранспорта. В сообщении подчеркнули, что большая часть работ уже выполнена.

К реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» привлечены более 200 псковских компаний. Среди партнеров завода в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, охранных услуг, образовательных услуг и других сфер деятельности. Часть контрагентов предприятия – субъекты малого и среднего предпринимательства. Поиск подрядных организаций осуществлялся на площадках псковских бизнес-сообществ «Деловая Россия» и «Торгово-промышленная палата Псковской области».