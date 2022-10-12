О конных выставках XIX века в Пскове рассказали архивисты

15:42, 12 октября 2022, ПАИ

О конных выставках XIX века в Пскове рассказали архивисты в своем Telegram-канале. Выставки проводили в городе с 1877 года, на них съезжались конезаводчики со всей губернии.

За первое десятилетие существования выставок было представлено 685 лошадей. Из числа псковских помещиков участвовали: Г. А. Пушкин (10 лошадей), Б. М. Шатилов (9 лошадей), В. А. Изъединов (7 лошадей), П. И. Болычев (7 лошадей), М. Д. Дерюгин (6 лошадей), А. П. Макаров (5 лошадей), В. И. Ивашевский (4 лошади), И. А. Родзевич (4 лошади), М. Д. Карамышев (4 лошади), В. А. Головачев (4 лошади).



Всего помещики за первое десятилетие предоставили 76 лошадей. Большую долю жеребцов и кобыл представляли крестьяне - 556 лошадей. За то же время было выдано 145 медалей, 71 похвальный лист и 216 денежных премий.



Высшие премии, как следует из статьи корреспондента Главного управления государственного коннозаводства по Псковской губернии Л. Теплякова о результатах Псковских конских выставок за 1877-1886 гг., получили в 1877 году жеребец Степенный, вороной, 7 лет, завод Г. А. Пушкина, Опочецкого уезда и в 1878 году жеребец Петька, бурый, 7 лет, А. М. Неклюдова, Островского уезда. Их удостоили малых золотых медалей Императорского вольного экономического общества.



«Пожелаем, чтобы успеху их посодействовало при посредстве Псковского общества сельского хозяйства Псковское земство устройством постоянного для выставок крытого помещения, так как в настоящее время конские выставки, бывающие ежегодно 14 сентября, происходят большей частью на открытом воздухе при осенней, сырой и холодной погоде, что успеху выставок много мешает; ибо лошадь, простояв на такой погоде несколько часов до начала экспертизы, не может показать своих достоинств, дрожа и съеживаясь от холода без движения», - писал «Вестник Псковского губернского земства» от 20 ноября 1886 года.