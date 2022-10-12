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Общество

Пакет мер поддержки мобилизованных и их семей принят в Псковской области

О региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей рассказал губернатор Михаил Ведерников в новом видео «Тема». Перечень мер формировался исходя из обращений псковичей, а также финансовых возможностей областного бюджета.

Прежде всего, мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Ближайшие зарплаты будут в ноябре, и эта мера призвана поддержать семейные бюджеты в этом месяце, отметил глава региона. Средства будут направлены на расчётные счета, которые были представлены военкоматам.

«Рассчитываем, что деньги поступят на карты в ближайшие дни. Выплата не повлияет на другие меры соцподдержки и не будет учитываться как доход», - уточнил Михаил Ведерников.

Семьи мобилизованных освобождаются от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль. Речь идёт о налоговом периоде 2021 и 2022 годов.

На время мобилизации семьи освобождаются от оплаты за муниципальные детские сады и родительской платы за питание в школах и колледжах. Сами дети в муниципальные школы и детские сады будут зачисляться в первоочередном порядке. Пожилые члены семей мобилизованных, как и лица с ограниченными возможностями, получат право на внеочередной приём в организациях соцобслуживания.

Также эти категории смогут бесплатно пользоваться услугой «Тревожная кнопка». Это новая мера соцподдержки, которая будет реализована до конца года в Пскове и Великих Луках. Она позволит при любых обстоятельствах оперативно связывать человека с оператором, который вызовет необходимую службу.

Лица с ограниченными возможностями смогут бесплатно брать средства реабилитации в пунктах проката Пскова и Великих Лук.

Кроме того, семьи могут обратиться за помощью в оформлении документов для получения существующих мер поддержки. Также будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.

«Необходимые консультации по вопросу получения мер поддержки можно получить по номеру 122 или в Центре социального обслуживания вашего района. В каждом из них определён специалист, ответственный за это направление. Также можно прийти в Центр помощи семьям мобилизованных в Пскове по адресу Некрасова, 19. Он работает по будням с 12:00 до 20:00. Все меры работают с сегодняшнего дня. Соответствующий указ уже подписан», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что это комплекс решений на грани финансовых возможностей региона. «Но вместе с тем все ваши обращения будут внимательно рассматриваться. В отдельных случаях будет оказываться адресная помощь. В том числе речь идёт о взаимодействии с банками, судебными приставами и другими инстанциями. Обращайтесь, ваши вопросы индивидуально проработаем. Мы рядом. Мы слышим вас. Сделаем всё, чтобы вместе справиться со всеми трудностями», - пообещал Михаил Ведерников.

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