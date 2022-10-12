Ветеран Афганской войны зажёг в Невеле Вечный огонь

17:21, 12 октября 2022, ПАИ

12 октября на воинском захоронении в Невеле состоялось зажжение Вечного огня, пишет газета «Невельский вестник».

Пламя Вечного огня доставили в специальной капсуле от мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в Пскове. Право зажечь его предоставили ветерану Афганской войны Ивану Прохорову и юнармейцу Матвею Козлову.

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С речью выступили глава Невельского района Олег Майоров, председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко и командир поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич.

Напомним, что в начале этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников включил Невельский район в план работы по подключению Огня памяти на воинском захоронении.