Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Графика Наполеона Орды» представлена в Пушкинском заповеднике

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника «Михайловское»

Для посетителей открыта выставка «Графика Наполеона Орды» в выставочном зале на территории мемориальной усадьбы «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Выставка подготовлена по материалам из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозицию вошли 16 подкрашенных литографий, выполненных
по рисункам выдающегося деятеля белорусской и польской культуры XIX века, младшего современника Пушкина, — архитектурные пейзажи Беларуси.

В музее рассказали, что целью белорусского просветителя, не являвшегося профессиональным художником, было запечатлеть виды, «столь милые нашему сердцу, но малоизвестные нашим соотечественникам». Более тысячи созданных им графических листов — «нарисованная история» двух славянских стран.

«Открывая выставку, директор белорусского музея Владимир Прокопцов — профессиональный художник, впервые оказавшийся в псковских пушкинских местах, — не смог не отметить, как красиво «Михайловское» и как бережно оно сохраняется. Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, в свою очередь, поблагодарил гостя и вверенный ему музей за плодотворное сотрудничество. Он вручил Владимиру Прокопцову памятную юбилейную медаль, выпущенную в свет к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка», — говорится в сообщении.

Планируется, что выставка «Графика Наполеона Орды» будет работать в музее-заповеднике «Михайловское» до 22 декабря. Вход на неё свободный. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

О ситуации на рынке жилья после мобилизации рассказал псковский эксперт
12 октября 2022

Псковский врач-педиатр снялась в сериале для школьников
12 октября 2022

О конных выставках XIX века в Пскове рассказали архивисты
12 октября 2022

Пакет мер поддержки мобилизованных и их семей принят в Псковской области
12 октября 2022

Более 90 псковичей вылечились от COVID-19 за сутки
12 октября 2022

До +14 градусов ожидается в Псковской области

12 октября 2022

Мобилизованные псковичи получат единовременную выплату
12 октября 2022

В Дедовичах «Судома» удваивает мощности по выпуску термодревесины

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...