«Графика Наполеона Орды» представлена в Пушкинском заповеднике

15:33, 12 октября 2022, ПАИ

Для посетителей открыта выставка «Графика Наполеона Орды» в выставочном зале на территории мемориальной усадьбы «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Выставка подготовлена по материалам из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозицию вошли 16 подкрашенных литографий, выполненных

по рисункам выдающегося деятеля белорусской и польской культуры XIX века, младшего современника Пушкина, — архитектурные пейзажи Беларуси.

В музее рассказали, что целью белорусского просветителя, не являвшегося профессиональным художником, было запечатлеть виды, «столь милые нашему сердцу, но малоизвестные нашим соотечественникам». Более тысячи созданных им графических листов — «нарисованная история» двух славянских стран.

«Открывая выставку, директор белорусского музея Владимир Прокопцов — профессиональный художник, впервые оказавшийся в псковских пушкинских местах, — не смог не отметить, как красиво «Михайловское» и как бережно оно сохраняется. Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, в свою очередь, поблагодарил гостя и вверенный ему музей за плодотворное сотрудничество. Он вручил Владимиру Прокопцову памятную юбилейную медаль, выпущенную в свет к столетию послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка», — говорится в сообщении.

Планируется, что выставка «Графика Наполеона Орды» будет работать в музее-заповеднике «Михайловское» до 22 декабря. Вход на неё свободный. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.