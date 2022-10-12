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Общество

Здание кожвендиспансера отремонтируют в Пскове

Здание Псковского кожно-венерологического диспансера на улице Советской, 44а будет отремонтировано, сообщается на портале RosTender.info.

В начале XX века здесь располагалось здание банка, объект признан памятником истории и культуры.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта. Прием заявок на участие открыт до 25 октября, начальная цена контракта – 727 266 рублей.

Ожидается, что проект будет готов во второй половине декабря этого года. Планируется отремонтировать внутренние помещения, заменить инженерные системы и сети электроснабжения, а также старую электропроводку, выключатели, розетки, распределительные щитки и автоматы. В щитовой установят новые приборы учета, пакетные переключатели и устройства защиты.

Над проектом строительства здания по заказу Госбанка России работал столичный архитектор. Трёхэтажный флигель возводили во дворе, вместе с главным зданием банка. Работники заселились в квартиры в сентябре 1910 года. Позже здесь в разное время располагались Губздравотдел и швейная мастерская.

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