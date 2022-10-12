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Общество

О ситуации на рынке жилья после мобилизации рассказал псковский эксперт

Резкое падение спроса по жилищным сделкам и по ипотечным консультациям отмечается в Пскове после начала частичной мобилизации. Об этом рассказал генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Мы видим еженедельное падение, но при этом оно не суммарное, а с августа по 20 сентября  —  18%»,  —  отметил он.

По его словам, сейчас это падение уменьшилось, так как люди стали легче реагировать на происходящее. «Падение цен на 30-40 %  —  это фейк. Да, падение есть, но сейчас оно в размере торга. Мы заметили активное пополнение базы, люди активно начинают предоставлять своё вторичное жилье», — заявил Роман Максименко.

Он также считает, что разрыв в цене между вторичным жильём и новостройками будет увеличиваться, а новые дома станет сложнее купить.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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