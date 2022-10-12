В колонию отправится житель Гдова за «пьяную» езду на мопеде

16:26, 12 октября 2022, ПАИ

60-летнему жителю Гдова назначено наказание в виде 1 года лишения свободы за нетрезвое вождение. Водитель сел за руль мопеда в пьяном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что утром 15 июля нетрезвый мужчина, имевший судимость за совершение аналогичных нарушений, ехал на своем мопеде по территории Гдовского района. В пути его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортным средством.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд рассмотрел дело в особом порядке. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.