Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В колонию отправится житель Гдова за «пьяную» езду на мопеде

60-летнему жителю Гдова назначено наказание в виде 1 года лишения свободы за нетрезвое вождение. Водитель сел за руль мопеда в пьяном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что утром 15 июля нетрезвый мужчина, имевший судимость за совершение аналогичных нарушений, ехал на своем мопеде по территории Гдовского района. В пути его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортным средством.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд рассмотрел дело в особом порядке. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

ВИДЕО Псковича будут судить за убийство любовника жены 11-летней давности
11 октября 2022

Нетрезвый пешеход пострадал в ДТП в Пустошке
11 октября 2022

Подросток пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Пскове

11 октября 2022

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

11 октября 2022

В Дедовичах зажатого в КамАЗе водителя деблокировали и доставили в больницу
11 октября 2022

Участвовавших в бою с псковскими десантниками басаевцев задержала ФСБ
11 октября 2022

В Дедовичах водителя КамАЗа зажало в кабине после ДТП

10 октября 2022

В Острове водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...