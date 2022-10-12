Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые многоэтажки появятся на Запсковье

О строительстве новых домов в Пскове рассказала коммерческий директор АО СЗ «Псковжилстрой» Ольга Горохова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Планы есть строить дальше на дальнем Завеличье, хотим наконец освоить район Запсковья. В ноябре планируем начать продажи ещё одного большого дома», - сообщила она.

При этом проект малоэтажной застройки «Малая родина» приняли решение закончить, заметила Ольга Горохова.

«Проект изначально был неплохой, но реализация подкачала. Мы продали порядка шести одноэтажных коттеджей и один двухэтажный, но всё упирается в финансы. Проект не самый удачный. Раз мы застройщики многоэтажных домов и это хорошо получается, вот и нужно делать многоэтажные»,  - отметила Ольга Горохова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

Народная акция по сбору макулатуры «Миллион – Родине!» продлена до 10 ноября
12 октября 2022

Погрузка на железной дороге в Псковской области за девять месяцев выросла на 17%
12 октября 2022

Псковичи стали чаще брать сельскую ипотеку
12 октября 2022

Псковская компания завершает обустройство дорог на площадке завода «Титан-Полимер»

12 октября 2022

Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы
12 октября 2022

Ветеран Афганской войны зажёг в Невеле Вечный огонь
12 октября 2022

В новосокольническом храме приютили брошенную лисицу
12 октября 2022

Новые многоэтажки появятся на Запсковье

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...