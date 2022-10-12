Новые многоэтажки появятся на Запсковье
О строительстве новых домов в Пскове рассказала коммерческий директор АО СЗ «Псковжилстрой» Ольга Горохова в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.
«Планы есть строить дальше на дальнем Завеличье, хотим наконец освоить район Запсковья. В ноябре планируем начать продажи ещё одного большого дома», - сообщила она.
При этом проект малоэтажной застройки «Малая родина» приняли решение закончить, заметила Ольга Горохова.
«Проект изначально был неплохой, но реализация подкачала. Мы продали порядка шести одноэтажных коттеджей и один двухэтажный, но всё упирается в финансы. Проект не самый удачный. Раз мы застройщики многоэтажных домов и это хорошо получается, вот и нужно делать многоэтажные», - отметила Ольга Горохова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>