Замуправляющего псковским отделением Сбера: Спрос на ипотеку снова растет

09:20, 13 октября 2022, ПАИ

В сентябре и августе 2022 года спрос на ипотеку уверенно рос. Сбер выдал порядка 400 млн рублей и вышел на аналогичные показатели прошлого года. Об этом заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов рассказал 12 октября в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, в сентябре объем выданных кредитов у Сбера не сильно отставал от показателей аналогичного периода прошлого года и был близок к среднемесячным цифрам 2021 года.

Игорь Трепов отметил, что максимальное снижение интереса к ипотеке наблюдалось в апреле 2022 года, однако с мая начался ежемесячный рост. «В последние недели есть спад по заявкам на 30%, но хочется ожидать, что в октябре-ноябре рост возобновится», - заявил он.

«По первичному жилью средняя ставка даже снизилась за счет партнерских программ, которые банки развивают с застройщиками. Программы субсидирования предлагают многие банки, уникальные программы Сбера - это комплексный продукт, бронирование недвижимости через сайт «ДомКлик», - добавил Игорь Трепов.