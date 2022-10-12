Благодарности вручили псковским представителям туриндустрии

16:42, 12 октября 2022, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма, прошло в правительстве Псковской области 12 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Нинель Салагаева поздравила представителей туристической индустрии с праздником. Она отметила высокий профессионализм работников и предпринимателей, которые даже в сложные для отрасли времена нашли возможности для сохранения потоков туристов и привлечения новых групп путешественников в регион.

За большой вклад в развитие туриндустрии и в связи с праздником заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева вручила экскурсоводам и работникам туристических бюро, представителям региональных крестьянских (фермерских) хозяйств, баз и парков отдыха благодарственные письма правительства региона.

«Участники церемонии в ответном слове отметили, что чувствуют поддержку области, благодаря чему их проекты становятся все более популярными и узнаваемыми, а опыт Псковской области в сфере гостеприимства и культурного досуга подхватывают другие субъекты РФ», — говорится в сообщении.