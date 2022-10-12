В Новосокольниках котёнка вырвали из пасти собаки

16:45, 12 октября 2022, ПАИ

В Новосокольниках котёнка спасли из пасти собаки. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

Собака повредила ему мышцы, позвоночник и вырвала кусок бедра. Все осложнилось тем, что глубокие раны стали гноиться. Домашнего питомца смогла спасти новосокольнический ветеринар. «Благодаря её ветеринарному профессионализму и опыту котёнка удалось спасти — швы, дренаж, лечение, перевязки. Но, к сожалению, котёнку, возможно, придётся лишиться четвертой лапки», - говорится в сообщении.

От него также отказалась хозяйка, но жители Новосокольников уже начали поиск нового дома для котёнка.