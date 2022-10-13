Со столетием поздравили ветерана в Пыталовском районе

09:22, 13 октября 2022, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Бобикова поздравили со столетним юбилеем в пыталовской деревне Мирный, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Фёдор Бобиков родился в 1922 году в Новосибирской области. В октябре 1941 года он был призван в Красную Армию. Воевал в 199-м стрелковом полку 56-й дивизии. Участвовал в освобождении Псковской области, Риги, ликвидации курляндской группировки противника. Имеет три ранения и две контузии. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, юбилейными наградами.

В Пыталовском районе остался уже после войны. После демобилизации в звании младшего сержанта, в мае 1945 года, он приехал в деревню Еременцы Линовской волости, которую в июле 1944 года освобождал от фашистов. Здесь же создал семью, работал в личном приусадебном хозяйстве.

Глава района Вера Кондратьева зачитала приветственный адрес от президента РФ Владимира Путина и передала поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. От лица депутата Государственной Думы Александра Козловского пожелания и подарок передала его общественный помощник Полина Рубченя. Юбиляра также поздравили глава сельского поселения «Линовская волость» Наталья Стефанович, глава Пыталовского района Вера Кондратьева, секретарь МОП партии «Единая Россия» Геннадий Комар, представители отдела в Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области и заставы Линово, председатель районного Совета ветеранов Владимир Семёнов, члены школьного отряда «Юные друзья пограничников» Линовской средней школы.

Почетному имениннику вручили цветы и подарки, а артисты местной самодеятельности Досугового объединения, Носовского СДК и Дома детского творчества подарили юбиляру свои творческие номера.