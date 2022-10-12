Псков далёк от идеи строить деревянные многоэтажки, признают эксперты

17:02, 12 октября 2022, ПАИ

Псков далёк от идеи строить деревянные многоэтажные дома, признают эксперты в лице участников круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак рассказал, что ему предлагают разные варианты строительства. «Но я, как застройщик, считаю, что то, что проверено временем и традиционно, - лучший вариант. Например, монолит-кирпич. У нас 10 многоэтажных домов, если вдруг я построю один из дерева, людям это не понравится, они больше вообще ничего не станут покупать. Поэтому я за проверенные варианты», - сообщил Брячак.

Генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко отметил, что еще семь лет назад был в Кингисеппе на заводе по изготовлению материалов для деревянного строительства. «Тогда это там уже развивалось, и такой дом сдали в эксплуатацию, там живут люди, и всё хорошо. Может быть, через 20 лет нам зададут вопрос про деревянное строительство, и мы скажем «Да, отлично», кто знает», - отметил Максименко.