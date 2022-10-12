В новосокольническом храме приютили брошенную лисицу

17:11, 12 октября 2022, ПАИ

Брошенную лисицу приютили в храме Святителя Николая в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».

В конце лета в городе появилась лиса, которая не боялась людей, так как раньше у неё были хозяева. «Неравнодушные люди беспокоились за неё, подкармливали. Потом поняли, что лисица ручная и в диких условиях не выживет. Поставили специальную ловушку», - говорится в сообщении.

Теперь она живёт в вольере на территории храма Святителя Николая, настоятель отец Иоанн выделил для неё место.