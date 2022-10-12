В новосокольническом храме приютили брошенную лисицу
Брошенную лисицу приютили в храме Святителя Николая в Новосокольниках, пишет газета «Новосокольнический край».
В конце лета в городе появилась лиса, которая не боялась людей, так как раньше у неё были хозяева. «Неравнодушные люди беспокоились за неё, подкармливали. Потом поняли, что лисица ручная и в диких условиях не выживет. Поставили специальную ловушку», - говорится в сообщении.
Теперь она живёт в вольере на территории храма Святителя Николая, настоятель отец Иоанн выделил для неё место.
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