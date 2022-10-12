Битва молодых ученых Science Slam пройдет в ПсковГУ в конце октября

17:42, 12 октября 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете состоится битва молодых ученых Science Slam. Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса (ул. Ленина, 2) 27 октября в 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В ходе битвы шестеро молодых ученых ПсковГУ постараются за 10 сценических минут интересно и понятно рассказать о своих исследованиях. Лучшего определят зрители с помощью аплодисментов.

Science Slam – международный проект популяризации науки, зародившийся в Германии, который проходит более чем в 10 странах по всему миру. В России формат существует с 2012 года. За это время Ассоциация Science Slam Россия провела более 400 слэмов, на которых выступили более 1 000 российских ученых.

Университетская Лига Science Slam стартовала в 2022 году благодаря Ассоциации Science Slam и поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.