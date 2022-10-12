Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы, его последний рабочий день на этом посту 14 октября, пятница. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Алексей Васильев увольняется по собственному желанию, «это его решение и просьба», отметила глава ведомства.

Временно исполнять обязанности главврача медицинского учреждения будет один из его заместителей, сообщила Марина Гаращенко.

Добавим, по нашей информации, его решение связано с переездом на новое место работы в другой регион.

Алексей Николаевич Васильев родился 19 января 1965 года в деревне Карамышево Псковского района. В 1987 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2011 году - Северо-Западную академию государственной службы, юрист.

В системе здравоохранения работал с 1985 года, прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача Псковской городской больницы. В этой должности он проработал с 2002 года, более 20 лет. Алексей Васильев — заслуженный врач России. Являлся депутатом Псковского областного Собрания двух созывов, с 2011 по 2021 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 октября 2022

Народная акция по сбору макулатуры «Миллион – Родине!» продлена до 10 ноября
12 октября 2022

Погрузка на железной дороге в Псковской области за девять месяцев выросла на 17%
12 октября 2022

Псковичи стали чаще брать сельскую ипотеку
12 октября 2022

Псковская компания завершает обустройство дорог на площадке завода «Титан-Полимер»

12 октября 2022

Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы
12 октября 2022

Ветеран Афганской войны зажёг в Невеле Вечный огонь
12 октября 2022

В новосокольническом храме приютили брошенную лисицу
12 октября 2022

Новые многоэтажки появятся на Запсковье

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...