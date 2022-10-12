Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы

17:46, 12 октября 2022, ПАИ

Алексей Васильев покидает должность главного врача Псковской городской больницы, его последний рабочий день на этом посту 14 октября, пятница. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Алексей Васильев увольняется по собственному желанию, «это его решение и просьба», отметила глава ведомства.

Временно исполнять обязанности главврача медицинского учреждения будет один из его заместителей, сообщила Марина Гаращенко.

Добавим, по нашей информации, его решение связано с переездом на новое место работы в другой регион.

Алексей Николаевич Васильев родился 19 января 1965 года в деревне Карамышево Псковского района. В 1987 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2011 году - Северо-Западную академию государственной службы, юрист.

В системе здравоохранения работал с 1985 года, прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача Псковской городской больницы. В этой должности он проработал с 2002 года, более 20 лет. Алексей Васильев — заслуженный врач России. Являлся депутатом Псковского областного Собрания двух созывов, с 2011 по 2021 год.