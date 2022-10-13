Суд рассмотрел дело об итогах голосования на выборах в Великолукскую гордуму

07:14, 13 октября 2022, ПАИ

Исковое заявление к Территориальной избирательной комиссии Великих Лук о признании недействительными протоколов об итогах голосования на выборах депутатов Великолукской городской Думы седьмого созыва рассмотрел суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Заявление подал Александра Тихомиров в отношении участковых избирательных комиссий № 110 и № 115.

Суд отказал удовлетворить административный иск. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.