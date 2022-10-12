Погрузка на железной дороге в Псковской области за девять месяцев выросла на 17%

18:12, 12 октября 2022, ПАИ

В Псковской области погрузка на сети ОАО «РЖД» за девять последних месяцев составила 400,4 тыс. тонн различных грузов, сообщает пресс-служба подразделения.

Это на 17,3% выше показателя за аналогичный период с января по сентябрь прошлого года.

За девять месяцев 2022 года погружено:

- строительных грузов – 161,4 тыс. тонн (+16,5%);

- нефти и нефтепродуктов – 91 тыс. тонн (рост почти в пять раз);

- лома черных металлов – 32,7 тыс. тонн (+20,3%);

- сборных грузов – 29 тыс. тонн (+15,7%).

В сентябре 2022 года в Псковской области было погружено 54,2 тыс. тонн грузов (+24,4%).