Народная акция по сбору макулатуры «Миллион – Родине!» продлена до 10 ноября

18:35, 12 октября 2022, ПАИ

Народная акция по сбору макулатуры «Миллион – Родине» продлена до 10 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщает пресс-служба университета ПсковГУ.

Напомним, ПсковГУ присоединился к всероссийской акции «Миллион – Родине». В рамках масштабного проекта по сбору вторсырья студенты приносят макулатуру в университетский многофункциональный центр. В дальнейшем её заберут организаторы акции, а все вырученные от сдачи средства будут переданы в детские дома Луганской и Донецкой Народных Республик. По результатам сбора вторсырья будет создан рейтинг среди университетов и выбраны три победителя.

Принести макулатуру можно в пункты приёма, организованные в университете на ул. Ленина, 2 (помещение бани в ЦСИ или студенческий МФЦ), ул. Льва Толстого, 4, каб. 111, ул. Яна Фабрициуса, 16, каб. 8.