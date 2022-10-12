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В Псковском кремле прошел интерактивный квест для студентов ПсковГУ

В Псковском кремле для студентов Псковского политехнического колледжа прошел интерактивный квест «Ключи от города». Ребята окунулись в атмосферу событий XVII века и приняли участие в поиске украденного ключа от града стольного Пскова.

Фото: ПсковГУ

«Благодаря таким мероприятиям мы можем наполнить Псковский кремль интерактивными событиями, задействовать всю его территорию и максимально разнообразить досуг наших гостей», – отметил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

Квест проходил в рамках соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и Псковским политехническим колледжем. До этого в музее уже прошел цикл экскурсий для преподавателей колледжа, а сегодня состоялся квест, который был специально разработан и проведен для ребят впервые.

«Мне кажется, это очень хорошее мероприятие. Оно одновременно и историческое, и веселое. И вообще, мы – ребята очень активные, и уверены, что сегодня все будет очень здорово, интересно и познавательно», – рассказала Марина Королёва, преподаватель Псковского политехнического колледжа.

 

В ходе квеста ребятам пришлось применить не только логику и эрудицию, но и показать свою силу и ловкость во время штурма горы или метания сулиц. Даже псковский старец из башни со своими диковинными загадками не сломил боевой дух наших гостей. Все задания были успешно выполнены, а преграды преодолены.

Фото: ПсковГУ

«На самом деле, задания квеста очень интересно подобраны. Некоторые из них легкие, но требуют много времени, а какие-то – сложнее, на знание истории или эрудицию. Руководители площадок очень добры и милы, поэтому у нас все получалось», – поделилась впечатлениями участница квеста, студентка 1 курса Псковского политехнического колледжа Виталина Черевичная.

Напомним, что принять участие в подобном квесте могут обучающиеся любого образовательного учреждения города или области. Для взрослых музей-заповедник может предложить другие интерактивные и образовательные программы.

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