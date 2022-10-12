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Политика

По поводу кредитных каникул для семей мобилизованных следует обращаться в Банк России

Мобилизованным или их родственникам в случае отказа в предоставлении кредитных каникул следует обращаться в Банк России, сообщил заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Сергей Коровин. Об этом сообщает ТАСС.

«Обращаться стоит в Центральный банк, можно это сделать письменно, либо через-интернет приемную на сайте ЦБ», – сказал Коровин, отвечая на вопрос, куда обращаться женам мобилизованных в случае отказа банков в кредитных каникулах.

Он уточнил, что ЦБ РФ будет рассматривать такие обращения во всех регионах России.

«Мы будем принимать участие в рассмотрении всех обращений, которые поступают из всех регионов, которые входят в большой Урал – Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край и Республика Башкортостан», – пояснил замначальника управления.

7 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей.

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