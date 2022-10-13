Великолукские каратисты стали бронзовыми призерами международных соревнований

22:27, 12 октября 2022, ПАИ

В Минске прошёл Международный турнир по карате «BELARUS OPEN», в котором приняли участие великолукские каратисты, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как нам рассказал пресс-секретарь областной Федерации ММА Олег Лаптев, соревнования прошли на «Чижовка-Арена» – многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе Минска, который был второй площадкой чемпионата мира по хоккею 2014 года. От Великих Лук в этих масштабных соревнованиях приняли участие спортсмены клуба «ГРЕАТА».



«На состязаниях было четверо спортсменов, двоим из них – Маркушевскому Дмитрию и Виноградовой Дарье – удалось добраться до пьедестала почета в высококонкурентной борьбе. В отдельных категориях число соперников доходило до 35! Тем выше ценность таких медалей!» – прокомментировала тренер воспитанников.



В итоге Виноградова Дарья заняла III место в категории кумитэ девочки 10 – 11 лет до 40 кг. Маркушевский Дмитрий также стал третьим в категории ката мальчики 10 – 11 лет.

В соревнованиях приняли участие 715 бойцов из 7 стран: Беларусь, Россия, Армения, Азербайджан, Киргизстан, Узбекистан. Честь России защищали спортсмены из Московской, Вологодской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Орловской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ставропольского края.

