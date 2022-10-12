Против снижения скоростного режима на дорогах выступил глава ГИБДД

20:10, 12 октября 2022, ПАИ

МВД РФ выступает против снижения скоростного режима на дорогах. Скоростной режим надо, напротив, увеличивать, заявил в среду начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. Об этом сообщают РИА Новости.

«Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться. Страна огромнейшая – 1,5 миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически», - сказал Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022».

По его словам, в основе такой точки зрения стоит, в том числе экономика.