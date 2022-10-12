Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Московской области
Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемой части мебельного цеха в деревне Масново-Жуково. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«В 20:06 объявлена ликвидация открытого горения», – сказал собеседник агентства.
Пожар начался вечером в среду. В 19:37 он был локализован на площади 600 кв. м.
Общая площадь здания, где произошел пожар, – 3 тыс. кв. м. К тушению от МЧС привлекаются десять человек и три единицы техники.
К тушению пожара привлекается 24 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
12 октября 2022
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Московской области