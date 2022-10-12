Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Московской области

21:09, 12 октября 2022, ПАИ

Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемой части мебельного цеха в деревне Масново-Жуково. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:06 объявлена ликвидация открытого горения», – сказал собеседник агентства.

Пожар начался вечером в среду. В 19:37 он был локализован на площади 600 кв. м.

Общая площадь здания, где произошел пожар, – 3 тыс. кв. м. К тушению от МЧС привлекаются десять человек и три единицы техники.

К тушению пожара привлекается 24 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.