Работа, служба, пенсия: эксперты ответили на частые вопросы о мобилизации

21:33, 12 октября 2022, ПАИ

На самые актуальные вопросы о мобилизации отвечают эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Гражданин, находящийся в ежегодном оплачиваемом отпуске, был призван на военную службу по мобилизации. С какой даты и по каким основаниям работодатель должен прекратить его отпуск? С какой даты и по каким основаниям работодатель должен приостановить действие трудового договора?

Работодатель приостанавливает трудовой договор с даты, указанной в повестке.

Таким образом, отпуск на основании призыва для службы в Вооружëнных силах РФ по мобилизации приостанавливается с даты приостановления действия трудового договора.

Если гражданин явился в военкомат без повестки и был мобилизован, какой документ он должен представить работодателю для приостановки трудового договора?

По просьбе мобилизуемого гражданина в военкомате ему выдаётся повестка для предъявления работодателю. На основании этой повестки трудовой договор должен быть приостановлен.

Офицер МВД – пенсионер – получает пенсию по офицерскому окладу. Если его призовут по мобилизации рядовым, будут ли ему платить пенсию? Когда он вернётся после мобилизации, с какого оклада ему будут начислять пенсию?

На время службы по мобилизации пенсия призванному пенсионеру МВД не выплачивается, поскольку он получает денежное довольствие военнослужащего.

После демобилизации, по заявлению гражданина, может быть возобновлена ранее назначенная и выплачиваемая пенсия от органов МВД, предшествующая новому поступлению на службу без учёта выслуги лет в Вооружённых силах РФ, либо назначена пенсия от Минобороны России с учётом его выслуги лет и служебного положения на дату последнего увольнения исходя из оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Сохранятся ли социальные выплаты для ветеранов боевых действий после мобилизации на период службы?

Да, социальные выплаты мобилизованным гражданам, которые имеют статус ветерана боевых действий, продолжат производиться.

Должен ли человек, призванный по мобилизации, подписывать контракт?

Призванные по мобилизации не подписывают контракт о прохождении военной службы. Подтверждением факта прохождения военной службы служат отметки в военном билете: дата призыва на военную службу и дата исключения из списков воинской части.