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Общество

Новые книги получила библиотека в Гдовском районе

Фонды Краснопограничненской сельской библиотеки Гдовского района пополнились книгами для детей. В начале недели библиотекарь Екатерина Николаева получила книжную посылку. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Такой сюрприз приготовил для юных читателей Павел Чернов из Новочеркасса. Даритель порадовал книжными посылками не одну библиотеку, повезло и одной из сельских библиотек Гдовского района.

Как отметила библиотекарь, часть из наборов книг для самых маленьких будут подарены в детский сад деревни Партизанская, чтобы прививать ребятам любовь к чтению.

Екатерина Николаева также отметила, что в начале месяца серию книг «Занимательная зоология» подарила Наталья Сергачева.

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