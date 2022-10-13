Островский суд вынес обвинение родителю за неуплату алиментов

23:36, 12 октября 2022, ПАИ

Островским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенную неоднократно.



Осужденная, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период с 16 марта по 29 июня 2022 года, будучи трудоспособной и имея периодические заработки и доход, без уважительных причин выплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына не производила, мер, направленных на выплату алиментов и официальное трудоустройство, не предпринимала.



Задолженность осужденной составила более 20 000 рублей.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 5% в доход государства.