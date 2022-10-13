Трёхглавого Змея Горыныча можно найти в Псковском центре народного творчества

23:51, 12 октября 2022, ПАИ

В Псковском центре народного творчества продолжает работу выставка Татьяны Криксиной «Сказки псковских мастеров».

На выставке представлены тряпичные, глиняные, плетеные и резные игрушки. Экспонаты оснащены электроникой и электромеханикой.

Все желающие смогут окунуться в мир русской народной игрушки и сказки, познакомиться с учёным котом, подружиться с трехглавым Змеем Горынычем, послушать частушки от Золотого Петушка и дивную музыку в райском саду Жар-птицы. Только храбрые осмелятся постучать в избушку Бабы Яги.



Время работы выставочного зала: понедельник – пятница 10.00-19.00; суббота, воскресение 12.00-18.00. Адрес: Некрасова, 10.