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Великолучане вошли в число победителей конкурса юных художников

Юные художники из Великих Лук стали призерами конкурса одаренных детей, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В Псковской области подведены итоги отборочного этапа культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». Участники представили на конкурс работы в тематике «Великие имена в истории России» (Петр I, Александр Невский, Ф.М. Достоевский). Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Псковской области.

По решению членов отборочной комиссии были определены победители в каждой номинации, среди них оказались и великолучане. Так, лучшими в номинации «Изобразительное искусство» стали учащиеся Детской художественной школы города Пскова Макарий Постников и Арина Мхоян, учащаяся Великолукской детской художественной школы имени А.А. Большакова Варвара Молоткова, учащаяся Детской школы искусств «Центр» Великих Луках Мария Кудряшова, учащаяся Детской школы искусств города Невеля Варвара Мелехина.

Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» признаны работы учащейся Детской школы искусств города Пскова Ульяны Прокопенко и учащегося Гавровской средней школы Пыталовского района Руслана Сучкова.

Работы победителей регионального этапа будут переданы федеральным экспертам, которые сформируют список финалистов. Участники, прошедшие в финал фестиваля, будут приглашены в ноябре 2022 года в Санкт-Петербург для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием города.

Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие более 70 учащихся из 19 учреждений культуры области. Акция проводится ежегодно под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Целью фестиваля является выявление и поддержка одаренных детей России в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства.

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