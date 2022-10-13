Великолучане вошли в число победителей конкурса юных художников

00:06, 13 октября 2022, ПАИ

Юные художники из Великих Лук стали призерами конкурса одаренных детей, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



В Псковской области подведены итоги отборочного этапа культурно-просветительской акции для одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». Участники представили на конкурс работы в тематике «Великие имена в истории России» (Петр I, Александр Невский, Ф.М. Достоевский). Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Псковской области.



По решению членов отборочной комиссии были определены победители в каждой номинации, среди них оказались и великолучане. Так, лучшими в номинации «Изобразительное искусство» стали учащиеся Детской художественной школы города Пскова Макарий Постников и Арина Мхоян, учащаяся Великолукской детской художественной школы имени А.А. Большакова Варвара Молоткова, учащаяся Детской школы искусств «Центр» Великих Луках Мария Кудряшова, учащаяся Детской школы искусств города Невеля Варвара Мелехина.



Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» признаны работы учащейся Детской школы искусств города Пскова Ульяны Прокопенко и учащегося Гавровской средней школы Пыталовского района Руслана Сучкова.



Работы победителей регионального этапа будут переданы федеральным экспертам, которые сформируют список финалистов. Участники, прошедшие в финал фестиваля, будут приглашены в ноябре 2022 года в Санкт-Петербург для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием города.



Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие более 70 учащихся из 19 учреждений культуры области. Акция проводится ежегодно под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Целью фестиваля является выявление и поддержка одаренных детей России в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства.