Варваринская церковь в Печорах приобретёт исторический вид

07:21, 13 октября 2022, ПАИ

Кровлю Варваринской церкви в Печорах покрасят в зелёный цвет. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Цвет согласовали методическим советом, и он соответствует историческим описаниям. При этом кровля и главки церкви выполнены из оцинкованного железа.

А главки куполов и звёзды на них покрыли сусальным золотом в мастерских Санкт-Петербурга. Для их транспортировки предстоит дождаться полного высыхания всех слоев грунтовоки и самого покрытия, отмечается в сообщении.