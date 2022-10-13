Варваринская церковь в Печорах приобретёт исторический вид
Кровлю Варваринской церкви в Печорах покрасят в зелёный цвет. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».
Цвет согласовали методическим советом, и он соответствует историческим описаниям. При этом кровля и главки церкви выполнены из оцинкованного железа.
А главки куполов и звёзды на них покрыли сусальным золотом в мастерских Санкт-Петербурга. Для их транспортировки предстоит дождаться полного высыхания всех слоев грунтовоки и самого покрытия, отмечается в сообщении.
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