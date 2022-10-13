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Общество

Псковичи познакомили белорусов с современными библиотечными технологиями

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека

В международном виртуальном совещании по новейшим библиотечным технологиям приняли участие сотрудники «Централизованной библиотечной системы» Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Президентская библиотека Республики Беларусь и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств пригласили псковских библиотекарях поделиться своими навыками на круглом столе под названием «Новые информационные технологии в деятельности библиотек»

Первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко рассказала, как псковские библиотекари развивают доступную среду. Кроме того, она сообщила белорусским коллегам об издательском проекте «Пушкин в Пскове», который псковские библиотекари реализуют в виде печатной и электронной книг, в форме подкаста и в формате комикса.

«Материалы этого проекта доступны не только людям с ограниченными возможностями, но и адаптированы для разных возрастных категорий», - подчеркивается в сообщении.

Заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг псковской экологической модельной библиотеки «Радуга» Ирина Столова в свою очередь рассказала коллегам из Республики Беларусь о новых возможностях, которые появились у библиотеки после модернизации в рамках Национального проекта «Культура». Она познакомила соседей с концепцией обновленной библиотеки, а также объяснила, какие конкретно формы и методы практикуют псковские библиотекари в работе с детьми-инвалидами.

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