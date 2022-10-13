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Общество

Почти до 80% вырос платёж по ипотеке за два года в России

До 75 % вырос платёж по ипотеке за два года в России, об этом сообщает газета «Известия».

В начале 2020 года при покупке первичной квартиры площадью 35 «квадратов» в ипотеку с первоначальным взносом 20 % и сроком кредитования 20 лет (средняя ставка 8,4 %), ежемесячный платёж по кредиту составлял около 15,6 тысячи рублей, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Примерно в ту же сумму обходился и жилищный кредит на вторичку со ставкой в 9,2 %, сказал он.

«Сейчас при покупке аналогичной по площади квартиры при тех же условиях кредитования, но нынешних ставках по ипотеке на вторичное жилье — 10,2 %, а на первичном рынке — 6,53 %, ежемесячный платёж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тысячи рублей, новостройки — более 20,6 тысячи рублей», — отметил Сергей Зайцев.

Ежемесячный платёж на первичном рынке вырос примерно на 32 % по сравнению с январем 2020 года, а на вторичном — на 68 %, подчеркнул он.

По подсчётам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, ежемесячный платёж по ипотеке за два года вырос на 45-75 %. 

«90 % прироста размера платежа — это фактор роста цен на жильё за счёт льготных программ и колоссального подорожания строительных материалов», — сказала Анна Авакимян.

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