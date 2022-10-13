Новый директор Полистовского заповедника стал гостем медиацентра ПАИ

14:01, 13 октября 2022, ПАИ

Пресс-конференция с директором Государственного природного заповедника «Полистовский» Николаем Кораблевым состоится сегодня, 13 октября в 14:00 в медиацентре Псковского агентства информации.

В преддверии Дня работников заповедного дела поговорим о том, как живёт заповедник, сколько туристов посетили полистовские болота, как идёт взаимодействие с федеральными коллегами и какие планы строят наши болотоведы.