Пресс-конференция о раке молочной железы проходит в медиацентре ПАИ

12:09, 13 октября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, состоится сегодня, 13 октября, в 12:00 в медиацентре Псковского агентства информации.

Какова статистика по раку молочной железы в регионе? Как вовремя диагностировать это заболевание? Какие возможности для лечения рака груди есть в Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко.

