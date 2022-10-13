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Общество

Пресс-конференция о раке молочной железы проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, состоится сегодня, 13 октября, в 12:00 в медиацентре Псковского агентства информации.

Какова статистика по раку молочной железы в регионе? Как вовремя диагностировать это заболевание? Какие возможности для лечения рака груди есть в Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и заведующий отделением абдоминальной онкологии Псковского онкодиспансера Максим Гореленко.
 

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