В МЧС предупреждают о сильном тумане в Псковской области

08:22, 13 октября 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 13 октября. Возможно увеличение ДТП на дорогах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - говорится в сообщении.

Также следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, который предупредит водителей автомобилей, которые движутся позади.

В ведомстве напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.