Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»

08:44, 13 октября 2022, ПАИ

Несмотря на то что действующее пенсионное законодательство не предусматривает доплат за многолетнюю трудовую деятельность пенсионерам, россияне, которые получили почётное звание «Ветеран труда», могут получить доплату к пенсии и ряд других мер поддержки. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

«Ветеран труда» — почётное звание в РФ, которое отмечает людей за добросовестный многолетний труд. Право получения предоставляется гражданину при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — отметила она и добавила, что при наличии ведомственных наград необходимо минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.

Разновидности звания ветерана труда зависят от местного законодательства или от нормативных актов работодателя. Федеральный статус действует на всей территории страны, однако некоторые субъекты учредили дополнительные ветеранские звания. В этом случае в названии указывается наименование региона РФ, и тогда это награда регионального статуса, уточняет агентство «Прайм».

Свои награды могут вводить и работодатели: законодательно не запрещено поощрять работников любым способом.

При этом каждый регион помимо ежемесячной доплаты к пенсии устанавливает свои льготы для обладателя звания «Ветеран труда», он может получить компенсацию расходов на ЖКХ, выплату на содержание и ремонт жилья или наём жилого помещения, на взнос за капремонт многоквартирного дома, бесплатное протезирование зубов и так далее.

Часть льгот можно обменять на денежный эквивалент, добавила экономист.