Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»
Несмотря на то что действующее пенсионное законодательство не предусматривает доплат за многолетнюю трудовую деятельность пенсионерам, россияне, которые получили почётное звание «Ветеран труда», могут получить доплату к пенсии и ряд других мер поддержки. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.
«Ветеран труда» — почётное звание в РФ, которое отмечает людей за добросовестный многолетний труд. Право получения предоставляется гражданину при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — отметила она и добавила, что при наличии ведомственных наград необходимо минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.
Разновидности звания ветерана труда зависят от местного законодательства или от нормативных актов работодателя. Федеральный статус действует на всей территории страны, однако некоторые субъекты учредили дополнительные ветеранские звания. В этом случае в названии указывается наименование региона РФ, и тогда это награда регионального статуса, уточняет агентство «Прайм».
Свои награды могут вводить и работодатели: законодательно не запрещено поощрять работников любым способом.
При этом каждый регион помимо ежемесячной доплаты к пенсии устанавливает свои льготы для обладателя звания «Ветеран труда», он может получить компенсацию расходов на ЖКХ, выплату на содержание и ремонт жилья или наём жилого помещения, на взнос за капремонт многоквартирного дома, бесплатное протезирование зубов и так далее.
Часть льгот можно обменять на денежный эквивалент, добавила экономист.