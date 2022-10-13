Долг по алиментам в 800 тысяч рублей выплатил пскович

09:42, 13 октября 2022, ПАИ

Долг по алиментам в 800 тысяч рублей выплатил житель Псковской области своему ребенку после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Однако сначала должник не исполнял решение суда в добровольном порядке, и приставы применили меры принудительного взыскания. Мужчину ограничили в праве выезда за пределы России и в праве на управление транспортным средством, на его счета было обращено взыскание, на имущество наложен арест, должник был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, а также неоднократно предупреждался о привлечении к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Комплекс мер оказался эффективным.