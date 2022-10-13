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Общество

«Коровой пахнет до сих пор»: травмированного аиста приютили в Пскове

Травмированного аиста Гошу, жившего до этого в деревне под Новгородом, привезли в псковский «Дом белого аиста». Об этом рассказали в соцсетях реабилитационного центра.

Птица почти год прожила в деревне Слутка Новгородского района в семье местных жителей. Галина приютила маленького аистёнка, который выпал из гнезда, расположенного на столбе неподалёку. Птица травмировала кисти крыла, из-за чего у неё были проблемы с полётами и набором высоты.

Женщина решила оставить аиста у себя: он зимовал в хлеву вместе с коровой, с ней же и пасся на поле. «В сентябре этого года Гоша улетела в поля за деревней и две недели там бродила, пока Галина не привела птицу домой. Женщина привязалась к птице, но настоятельно просила её принять, потому как поняла, что содержать аиста для неё трудно материально, говорит, что получает очень маленькую пенсию», — отметили волонтёры.

В Псков Гошу привезли 9 октября жители Новгорода, вызвавшиеся помочь птице. На данный момент она осваивается на новом месте и привыкает к своим собратьям, ей ещё только предстоит научиться жить в аистиной семье.

«Интересно, снится ли ей по ночам хлев с коровушкой, с которой она зимовала в прошлом году? Коровой она пахнет до сих пор…» - заметили сотрудники «Дома белого аиста».

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