Пианино с историей подарила псковичка музею

10:19, 13 октября 2022, ПАИ

Жительница Пскова Ирина Крайнова подарила Псковскому музею-заповеднику пианино 1870 года, которое хранилось в ее семье более 100 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«Узнав о том, что в Пскове собираются открывать губернский музей, я сразу подумала о пианино 1870 года. Как говорится, решила пойти проторенной дорожкой: мой папа в 70-е годы передал в музей коллекцию монет и бумажных денег. Продавать пианино я не хотела, а вот отдать в дар музею – это другое дело. Надеюсь, что оно украсит какую-то комнату с интерьером тех времен», – поделилась Ирина Крайнова.

История музыкального инструмента началась зимой 1915 года, когда Марк Шрейдер, дед Ирины, купил это пианино у писательницы, сценариста и драматурга Анастасии Вербицкой. Покупка была совершена с надеждой на скорый переезд в Москву, где инструмент стал бы своего рода символом начала нового этапа жизни.

Марк Шрейдер был управляющим на шахтах Луганской области и даже был депутатом I съезда шахтеров: в семье сохранилась общая фотография членов съезда вместе с Лениным. В начале 1930-х годов дед псковички принимал участие в строительстве первой ветки Московского метрополитена, а в 1939 году – в строительстве метро в Санкт-Петербурге. Пианино всегда сопровождало Марка Шрейдера в его путешествиях.

Во время Великой Отечественной войны он находился в Ленинграде до 1942 года, когда его едва живого среди прочих вывезли по Дороге жизни. Какое-то время пианино оставалось без хозяина, но уже после войны Марк вновь забрал инструмент в Москву. После кончины деда пианино по наследству перешло к Ирине.

«Мне очень приятно, что за тот небольшой срок, что я работаю в Псковском музее-заповеднике, уже несколько раз мы сталкивались с совершенно замечательным явлением – дары важных и значимых вещей музею, – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Эти дары, которые люди приносят в музей, как бы сами просятся в экспозицию. Мне кажется, человеку очень важно, чтобы то, что он принес в музей, было значимым не только для него, но и для истории того места, где он родился. Я очень надеюсь, что эта замечательная традиция будет продолжаться».

В музее-заповеднике через несколько лет планируют открыть музей губернского Пскова, основу коллекции которого будут составлять в том числе и дары граждан. Недавно семья из Москвы передала в дар музею более сотни открыток, на которых изображены виды дореволюционного и довоенного Пскова.