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Европейскую часть России ожидает кардинальная смена погоды

Фото: Анастасия Тарасова

Кардинальная смена погоды ожидает европейскую часть России на следующей неделе. Большую часть октября в регионе властвовал антициклон – было солнечно и не по сезону тепло. По ночам, правда, усиливались заморозки, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Теперь зажатый между двумя циклонами очаг высокого давления начнёт разрастаться. На всей западной половине Русской равнины небо станет очищаться от облаков. В такой ситуации будет расти дневная температура, но вновь усилится ночное выхолаживание атмосферы», - отметили синоптики. 

По их словам, в понедельник, 17 октября, ситуация резко поменяется. Антициклон будет оттеснён на юг очередным вихрем из Атлантики. Его облачность накроет всю северную половину Русской равнины вплоть до Московской и Тульской областей. Заморозки отступят, но вместе с ними регион покинет и хорошая погода: власть в атмосфере вновь захватят циклоны, и во второй половине месяца Европейскую Россию ждёт осеннее ненастье.

Напомним, сегодня, 13 октября, в Псковской области прогнозируется от  +9 до +14 градусов.

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