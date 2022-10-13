Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память героя-подпольщика Бориса Калачёва почтили в Порхове

Экскурсию о порховском подпольном антифашистском движении, действовавшем в городе в годы Великой Отечественной войны, провели в Порхове для учащихся школы №1. Также школьники возложили цветы к памятнику основателю движения Борису Калачёву, пишет газета «Порховский вестник».  

Организовала познавательное мероприятие председатель местного отделения ВООПИиК Лидия Васильева. Она рассказала детям об антифашистской организации, действовавшей в Порхове с июля 1941 по июль 1943 года. Экскурсия прошла в Порховской крепости, где установлен памятник герою.

Борис Калачёв по образованию был агрономом и занимался выведением новых сортов яблонь и сирени. Когда город оккупировали фашисты, Калачёвы остались в Порхове. Сад требовал постоянной заботы, и Калачёв принял решение не бросать дело своей жизни.

Фашисты приняли его как союзника (не состоял в партии и читал книги на немецком) и предложили работать на новые оккупационные власти. Борис Калачёв не хотел соглашаться, но члены местной партийной организации убедили его согласиться, чтобы развивать свою подпольную сеть на базе ботанического сада в крепости.

К осени подпольная группа выросла в крупную группировку на территории Порховского района, которая взаимодействовала с партизанами нескольких бригад; позже была установлена связь с пленными концлагеря «Дулаг-100». Борис Калачёв вошёл в полное доверие к немецким властям и устроил 19 людей на работу в немецкие органы власти. Подполье активно действовало до лета 1943 года, пока не произошла утечка информации. Тогда ближайших соратников Калачёва арестовали и после пыток казнили в Заполянском концлагере.

Калачёва после ареста поместили в гестаповскую тюрьму в Порхове. Когда немцы объявили ему о предстоящей казни, он принял решение отравиться корнями ядовитого растения, произраставшегося на тот момент в крепости. 

Мероприятие дало старт реализации проекта «Сад памяти героям-подпольщикам». Напомним, в 2022 году заведующий отделом организации экскурсий музея Алексей Жуковский стал одним из победителей конкурса «Мастера гостеприимства» и выиграл грант в размере 290 тысяч рублей на реализацию проекта.

Символическую ленточку начала реализации проекта перерезали директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова, краевед Лидия Васильева и члены клуба «Лира».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

Эксперт о помощи семьям мобилизованных: Социальное напряжение нужно снимать своевременно
13 октября 2022

Память героя-подпольщика Бориса Калачёва почтили в Порхове
13 октября 2022

Европейскую часть России ожидает кардинальная смена погоды
13 октября 2022

«Коровой пахнет до сих пор»: травмированного аиста приютили в Пскове
13 октября 2022

Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»
13 октября 2022

В МЧС предупреждают о сильном тумане в Псковской области
13 октября 2022

Почти до 80% вырос платёж по ипотеке за два года в России
13 октября 2022

Псковичи познакомили белорусов с современными библиотечными технологиями

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...