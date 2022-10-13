Память героя-подпольщика Бориса Калачёва почтили в Порхове

10:36, 13 октября 2022, ПАИ

Экскурсию о порховском подпольном антифашистском движении, действовавшем в городе в годы Великой Отечественной войны, провели в Порхове для учащихся школы №1. Также школьники возложили цветы к памятнику основателю движения Борису Калачёву, пишет газета «Порховский вестник».

Организовала познавательное мероприятие председатель местного отделения ВООПИиК Лидия Васильева. Она рассказала детям об антифашистской организации, действовавшей в Порхове с июля 1941 по июль 1943 года. Экскурсия прошла в Порховской крепости, где установлен памятник герою.

Борис Калачёв по образованию был агрономом и занимался выведением новых сортов яблонь и сирени. Когда город оккупировали фашисты, Калачёвы остались в Порхове. Сад требовал постоянной заботы, и Калачёв принял решение не бросать дело своей жизни.

Фашисты приняли его как союзника (не состоял в партии и читал книги на немецком) и предложили работать на новые оккупационные власти. Борис Калачёв не хотел соглашаться, но члены местной партийной организации убедили его согласиться, чтобы развивать свою подпольную сеть на базе ботанического сада в крепости.

К осени подпольная группа выросла в крупную группировку на территории Порховского района, которая взаимодействовала с партизанами нескольких бригад; позже была установлена связь с пленными концлагеря «Дулаг-100». Борис Калачёв вошёл в полное доверие к немецким властям и устроил 19 людей на работу в немецкие органы власти. Подполье активно действовало до лета 1943 года, пока не произошла утечка информации. Тогда ближайших соратников Калачёва арестовали и после пыток казнили в Заполянском концлагере.

Калачёва после ареста поместили в гестаповскую тюрьму в Порхове. Когда немцы объявили ему о предстоящей казни, он принял решение отравиться корнями ядовитого растения, произраставшегося на тот момент в крепости.

Мероприятие дало старт реализации проекта «Сад памяти героям-подпольщикам». Напомним, в 2022 году заведующий отделом организации экскурсий музея Алексей Жуковский стал одним из победителей конкурса «Мастера гостеприимства» и выиграл грант в размере 290 тысяч рублей на реализацию проекта.

Символическую ленточку начала реализации проекта перерезали директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова, краевед Лидия Васильева и члены клуба «Лира».