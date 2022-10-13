Ремонт дороги Нестрино – Остров завершат к концу ноября

10:46, 13 октября 2022, ПАИ

В Островском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Нестрино – Остров на участке протяженностью 24,8 км, сообщается в группе нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» «ВКонтакте».

Эта дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов – Островского и Порховского. Ремонтом занимается подрядная организация «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодором». В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное и гравийное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует пересечения и примыкания, съезды, приведет в порядок 19 водопропускных труб.

Темпы и ход ремонта проконтролировал вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. По его словам, компании-подрядчику, как и большинству их коллег, пришлось столкнуться с известными трудностями этого года: удорожанием материалов, сложностями с запчастями для спецтехники .«Но всё преодолели, логистика и цены на материалы устоялись. Темп работы достаточно высокий», – добавил он.

По контракту подрядчик должен завершить работы к концу ноября 2022 года.