Ремонт дороги Нестрино – Остров завершат к концу ноября
В Островском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Нестрино – Остров на участке протяженностью 24,8 км, сообщается в группе нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» «ВКонтакте».
Эта дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов – Островского и Порховского. Ремонтом занимается подрядная организация «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодором». В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное и гравийное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует пересечения и примыкания, съезды, приведет в порядок 19 водопропускных труб.
Темпы и ход ремонта проконтролировал вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. По его словам, компании-подрядчику, как и большинству их коллег, пришлось столкнуться с известными трудностями этого года: удорожанием материалов, сложностями с запчастями для спецтехники .«Но всё преодолели, логистика и цены на материалы устоялись. Темп работы достаточно высокий», – добавил он.
По контракту подрядчик должен завершить работы к концу ноября 2022 года.
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