Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт дороги Нестрино – Остров завершат к концу ноября

В Островском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Нестрино – Остров на участке протяженностью 24,8 км, сообщается в группе нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» «ВКонтакте».

Эта дорога является важной транспортной артерией для жителей двух районов – Островского и Порховского. Ремонтом занимается подрядная организация «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодором». В рамках контракта подрядчик восстановит асфальтобетонное и гравийное покрытие, виражи, укрепит обочины, отремонтирует пересечения и примыкания, съезды, приведет в порядок 19 водопропускных труб.

Темпы и ход ремонта проконтролировал вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. По его словам, компании-подрядчику, как и большинству их коллег, пришлось столкнуться с известными трудностями этого года: удорожанием материалов, сложностями с запчастями для спецтехники .«Но всё преодолели, логистика и цены на материалы устоялись. Темп работы достаточно высокий», – добавил он.

По контракту подрядчик должен завершить работы к концу ноября 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

Эксперт – о помощи семьям мобилизованных: Социальное напряжение нужно снимать своевременно
13 октября 2022

Память героя-подпольщика Бориса Калачёва почтили в Порхове
13 октября 2022

Европейскую часть России ожидает кардинальная смена погоды
13 октября 2022

«Коровой пахнет до сих пор»: травмированного аиста приютили в Пскове
13 октября 2022

Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»
13 октября 2022

В МЧС предупреждают о сильном тумане в Псковской области
13 октября 2022

Почти до 80% вырос платёж по ипотеке за два года в России
13 октября 2022

Псковичи познакомили белорусов с современными библиотечными технологиями

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...