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Подлежат ли мобилизации студенты негосударственных вузов, рассказали эксперты

Подлежат ли призыву по мобилизации студенты и аспиранты негосударственных вузов, разъяснили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

Призыву не подлежат граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки) в образовательных (в том числе негосударственных) организациях и получающие образование соответствующего уровня впервые.

Также не подлежат призыву граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения:

- в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

- в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Также специалисты ответили на вопрос, могут ли призвать человека, который учился в военном училище, но не окончил его. «Могут, если гражданин состоит в запасе Вооружённых сил РФ, имеет военно-учëтную специальность и не имеет права на отсрочку от призыва по мобилизации», - уточнили они.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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