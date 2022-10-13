Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы

11:55, 13 октября 2022, ПАИ

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон 12 октября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Оборудование электростанции и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры. С первой декады сентября электростанция работала в режиме протапливания, при котором тепло подавалось по заявкам потребителей, уточнили на предприятии.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены три изношенных участка трубопровода, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников, проведен осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.

«В период летней ремонтной кампании наши специалисты выполнили весь перечень необходимых работ для обеспечения надежного теплоснабжения жителей поселка Дедовичи», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.