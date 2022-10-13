Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон 12 октября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Оборудование электростанции и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры. С первой декады сентября электростанция работала в режиме протапливания, при котором тепло подавалось по заявкам потребителей, уточнили на предприятии.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены три изношенных участка трубопровода, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников, проведен осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.

«В период летней ремонтной кампании наши специалисты выполнили весь перечень необходимых работ для обеспечения надежного теплоснабжения жителей поселка Дедовичи», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 октября 2022

До 12 градусов тепла обещают псковские синоптики 14 октября
13 октября 2022

В России за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19
13 октября 2022

Пресс-конференция о раке молочной железы проходит в медиацентре ПАИ
13 октября 2022

Эксперт – о помощи семьям мобилизованных: Социальное напряжение нужно снимать своевременно
13 октября 2022

Память героя-подпольщика Бориса Калачёва почтили в Порхове
13 октября 2022

Европейскую часть России ожидает кардинальная смена погоды
13 октября 2022

«Коровой пахнет до сих пор»: травмированного аиста приютили в Пскове
13 октября 2022

Экономист рассказала, кому положены доплаты за «плодотворную работу»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...