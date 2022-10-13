Еще один житель Псковской области умер от COVID-19

11:53, 13 октября 2022, ПАИ

Ещё один житель Псковской области умер от коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 1 925 человек.

В России за сутки выявлено более 1,5 тысячи новых случаев COVID-19, умер 101 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 21 264 080 случаев заражения инфекцией, выздоровело за это время 20 531 754 человека. Скончались 388 610 пациентов.